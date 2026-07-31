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ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੀ 2.91 ਲੱਖ ML ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ

Illegal Liquor: ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਭੱਟਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਗੁਪਤ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2.91 ਲੱਖ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:58 AM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਹੇਠੋਂ ਮਿਲੀ 2.91 ਲੱਖ ML ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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