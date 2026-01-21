Advertisement
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

Lakhan Kalan firing incident News: ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ SSP ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ 14-01-2026 ਨੂੰ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:06 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

Lakhan Kalan firing incident News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 08 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 10 (09-01-2026) ਧਾਰਾ 109, 125, 351(2), 61(2) BNS, 25/54/59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾ 111 BNS ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ SSP ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ 14-01-2026 ਨੂੰ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੀਤਾ ਵਾਸੀ ਸੰਧਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SBS ਨਗਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੈਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਾਲਾ ਵਾਸੀ ਖੈਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਖਾ ਵਾਸੀ ਬੀੜ ਪੂਆਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਧਾਮੀ ਵਾਸੀ ਮਾਣੀਵਾਲੀ ਚਾਚੋ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹੇੜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

14-01-2026 ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੰਬਰ PB32K-3858 ਅਤੇ ਵੇਨਿਊ ਕਾਰ ਨੰਬਰ PB10JF-6262 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18-01-2026 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 01 ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ 02 ਜਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ 01 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ 01 ਜਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12-01-2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੁਧੀਰ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ, ਫਗਵਾੜਾ–ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਐਕਟ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।

