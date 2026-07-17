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ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

Kapurthala News: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਮਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:54 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
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