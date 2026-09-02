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ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, 5-6 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੁੰਡੀ ਛੰਨਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜਿਓਂ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ 5-6 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:44 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, 5-6 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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