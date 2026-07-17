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ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਇਆ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Nangal Lubana Murder Case News: ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਜੂਕੀ ਬ੍ਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਲੰਘੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:04 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਇਆ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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