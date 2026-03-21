ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਕਾ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲਾਲਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ; ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:56 AM IST

Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੀਸੀਆਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ..."
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ; ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

Vehicle Lacking License Plates and Fitted with Red-and-Blue Lights Stopped on Mall Road in Kapurthala Uproar Ensues

