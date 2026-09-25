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ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ; ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:52 AM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ; ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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