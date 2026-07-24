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ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

Kapurthala News: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:59 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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