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ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, AAP ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

AAP Leader Join Congress: ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ AAP ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੰਪਤੀ ਨੇ AAP ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 18, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:05 PM IST
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, AAP ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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