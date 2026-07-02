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ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਈਂਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕਲਾਮ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

Kapurthala News: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸ਼ੱਬੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀਤੂ ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਈਂ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਲਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 02, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:02 PM IST
ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਈਂਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕਲਾਮ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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