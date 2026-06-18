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Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਔਜਲਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਜਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੂ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।