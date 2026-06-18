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ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਔਜਲਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 18, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:24 AM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ
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