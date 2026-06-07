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ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਕੇ ਖੁਦ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ

Kapurthala Youth Drowns in River News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 07, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:04 PM IST
ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਕੇ ਖੁਦ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਕੇ ਖੁਦ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ
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