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ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ; ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਜਦਾ

Kargil Vijay Diwas Pathankot News: ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ 27ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਸਥਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਬ ਏਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 26, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:56 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ; ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਜਦਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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