ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਵਿਆਹ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ , ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ

ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਕਰ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝ ਗ