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ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਸਿਆਸਤ; ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

Barnala News: ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 06, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:02 PM IST
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਸਿਆਸਤ; ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 7 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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