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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

Kewal Singh Dhillon: ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 23, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:02 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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