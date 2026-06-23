राज्य चुनें
Kewal Singh Dhillon: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੌਲਤ, ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।” ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਥੋਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ—ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਤਥਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੁੜ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।”