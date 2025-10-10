Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2956509
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੇਨਕਾਬ, ZEE ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Gurpatwant Singh Pannun News: ZEE ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:23 PM IST

Trending Photos

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੇਨਕਾਬ, ZEE ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Gurpatwant Singh Pannun News(ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ): ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ZEE ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ‘ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਸ਼ੇਰੋ’ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਸ਼ੇਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੇਠ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ZEE ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਤਿਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ZEE ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

TAGS

Gurpatwant Singh Pannunurpyaar Singh Rakhserokhalistani supporter

Trending news

sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ, 8 ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ AAP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ
Solan News
भाजपा नेता राजीव बिंदल के भाई गिरफ्तार, युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप
Nangal News
18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ- ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
Punjab government
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ਤਮ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
India vs West Indies 2nd Test 2025
IND vs WI Day-1 Highlights: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 318/2
World Mental Health Day
ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ; ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Haryana IPS officer suicide case
IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ
Kiratpur Sahib News
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ
nobel peace prize 2025
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ