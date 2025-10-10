ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੇਨਕਾਬ, ZEE ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Gurpatwant Singh Pannun News: ZEE ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Gurpatwant Singh Pannun News(ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ): ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ZEE ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ‘ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਸ਼ੇਰੋ’ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਸ਼ੇਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੇਠ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ZEE ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਤਿਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ZEE ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।