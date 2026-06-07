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ਖਮਾਣੋਂ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਓ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

Khamano News: ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਲੀਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 07, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:59 AM IST
ਖਮਾਣੋਂ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਓ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਖਮਾਣੋਂ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਓ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
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