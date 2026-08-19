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ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ; ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

Khanouri Border Open News: ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 19, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:56 PM IST
ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ; ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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