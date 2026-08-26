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AI ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਲੁੱਟ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼

Khanna Crime News: ਖੰਨਾ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਪਟਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ AI ਅਤੇ CCTV ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 26, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:09 PM IST
AI ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਲੁੱਟ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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