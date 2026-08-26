/AI ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਲੁੱਟ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼

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Khanna Crime News(ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਪਟਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਲੋਗੋ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਲੀ ਝਪਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਗ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਗੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਦੁਕਾਨ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਵਾਸੀ ਇਕੋਲਾਹਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਵੈਲਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।