Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3046287
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਖੰਨਾ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਸਸਪੈਂਡ

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

ਖੰਨਾ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਸਸਪੈਂਡ

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

TAGS

khanna counting center

Trending news

ajnala school van
ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਐਲਟੋ ਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਵੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
gold silver price today
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੋਨਾ 1.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਂਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ
nausea
ਕਿਸ Vitamin ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲੀ?
Solan News
बीबीएन में हालात चिंताजनक: बद्दी की हवा बनी ज़हरीली, नालागढ़ में कोहरा बना मुसीबत
Himachal Weather
हिमाचल में 2 दिन बदलेगा मौसम ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार अलर्ट जारी
Sidhu Moosewala Murder Case
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
Bhagwant Mann
ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Youtuber Payal Gaming MMS video
Youtuber ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ 1.20 ਮਿੰਟ ਦਾ MMS ਵੀਡੀਓ link ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ!
Chris Gayle
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
Dense fog
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ