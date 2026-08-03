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ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ-ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ

Khanna News: ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 03, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:47 PM IST
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ-ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ-ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ
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