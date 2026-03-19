ਖੰਨਾ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ; ਫਰਜ਼ੀ IPS ਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Khanna cyber fraud News: ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ “ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ” ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ।
Khanna cyber fraud News: 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਰਾ (ਵਾਸੀ ਬਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ IPS ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ “ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ” ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ—ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਆਈਫੋਨ 16, ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਕੇ ਪਾਊਂਡ—ਕੁਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਠੱਗੀ
15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਭਾਰਤ ਆਈ ਤਾਂ “ਮਨੋਜ” ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
‘ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ।
15 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।