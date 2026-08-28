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ਸਦਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

Khanna News: ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ’ਚ 2019 ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:29 PM IST
ਸਦਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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