ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼

Khanna Mandi Mustard Arrival: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 6500 ਤੋਂ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਭਾਅ 5500 ਤੋਂ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਬਘੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਰਗੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉੱਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਤਨਹੇੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।