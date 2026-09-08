/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਢੇਰੀ ’ਤੇ...

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Khanna News(ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਖਰਚ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਖੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੱਖਾ
ਆੜਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਖਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਖਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ।
ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।