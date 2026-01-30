ਖੰਨਾ ‘ਚ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ

Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:35 PM IST

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:35 PM IST

Khanna News: ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ‘ਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਬੰਦ

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚਰਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਰਹੀ।

ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ

ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ

ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

