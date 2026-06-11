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AI ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, 6 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

Khanna News: ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 11, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:02 PM IST
AI ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, 6 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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