ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ

ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਨੋਦ ਨੇੜੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੋਰਾਹਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਅਜਨੋਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧ ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਅਜਨੋਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਲੋਡ ਕੁਝ ਸਿਲੈਂਡਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।
ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੋਡ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ।
ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸਿਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।