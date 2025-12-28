Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3056124
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ

ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਨੋਦ ਨੇੜੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:03 AM IST

Trending Photos

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੋਰਾਹਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਅਜਨੋਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧ ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਅਜਨੋਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਲੋਡ ਕੁਝ ਸਿਲੈਂਡਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।

ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੋਡ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸਿਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

TAGS

Khanna

Trending news

government
ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ
Khanna
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ
Himachal Weather
हिमाचल के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, नए साल पर बारिश-बर्फबारी की उम्मीद
Akal Takht Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
CM Maan
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ...
#Canada #ViralVideo
Canada ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵੁਕ Video ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Train Accident
Train Accident: ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, 3 ਡੱਬੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਦਸੰਬਰ 2025
jalandhar news
ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ; ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ