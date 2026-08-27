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ਖੰਨਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ SHO ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Khanna News: ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:16 PM IST
ਖੰਨਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ SHO ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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