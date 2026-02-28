Advertisement
ਖਰੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਾਲ

ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ  4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:08 AM IST

ਖਰੜ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ।

ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਖਰੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ
