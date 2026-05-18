ਖਰੜ ‘ਚ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ

Kharar News(ਮਨੀਸ਼ ਸੰਕਰ): ਖਰੜ ਦੇ ਸਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ Max Hospital ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਇਨਾਮ ਸਾਬਿਰ, ਜੋ ਨਿੱਝਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ “ਸਬਨਮ ਆਯੁਰਵੇਦਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਬਨਮ ਅੰਸਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੌਕਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬਨਮ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਨਾਮ ਸਾਬਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਬੇਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰੁੱਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ MLR ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਸੱਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BNS ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।