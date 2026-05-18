Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3221265
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਖਰੜ ‘ਚ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ

Kharar News: ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਇਨਾਮ ਸਾਬਿਰ, ਜੋ ਨਿੱਝਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ “ਸਬਨਮ ਆਯੁਰਵੇਦਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 18, 2026, 01:42 PM IST

Trending Photos

ਖਰੜ ‘ਚ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ

Kharar News(ਮਨੀਸ਼ ਸੰਕਰ): ਖਰੜ ਦੇ ਸਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ Max Hospital ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਇਨਾਮ ਸਾਬਿਰ, ਜੋ ਨਿੱਝਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ “ਸਬਨਮ ਆਯੁਰਵੇਦਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਬਨਮ ਅੰਸਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੌਕਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬਨਮ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨਾਮ ਸਾਬਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਬੇਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰੁੱਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ MLR ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਸੱਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BNS ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TAGS

Kharar NewsKharar Woman Attack Casepunjabi news

Trending news

Kharar News
ਖਰੜ ‘ਚ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ
Himachal Municipal Election
जोगिंद्रनगर में जीत का जश्न बना हादसे की वजह, उग्र सांड के हमले से मची भगदड़; 7 घायल
Chandigarh News
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੈਪਿੰਗ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ NRI ਔਰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਾਬਕਾ SHO ਤੇ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ
kotkapura news
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ BCA ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
Gold silver price
4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਈ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ! ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.92 ਲੱਖ ਸਸਤੀ; ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ
Sri Muktsar Sahib news
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
AAP MP Malvinder Singh Kang
AAP MP ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
Mandi Nikay Chunav
मंडी में भाजपा को बड़ा झटका! जयराम ठाकुर के गढ़ नेरचौक में कांग्रेस का कब्जा