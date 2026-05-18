ਖਰੜ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Kharar News:

|Last Updated: May 18, 2026, 05:50 PM IST

Kharar News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨੂ ਬੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੂ ਬੱਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਤੋਂ 10 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਪੀੜਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨੂ ਬੱਤਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 8 ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਡਰੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖਰੜ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64(2), 115(2) ਅਤੇ 351(2) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

