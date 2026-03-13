ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਜਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

Moga Bjp Rally: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9780001879 ਅਤੇ 96568-96568 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Moga Bjp Rally: 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ(Amit Shah) ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ(Ajay Gandhi) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ
1. ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ – ਜ਼ੀਰਾ – ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ – ਧਰਮਕੋਟ – ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ – ਮੋਗਾ – ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜੀੰਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿਮਤਪੁਰਾ ਤਿਕੋਣੀ – ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ – ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ – ਮੁਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ – ਮੁਦਕੀ – ਜ਼ੀਰਾ – ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ – ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜ਼ੀਰਾ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ – ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ – ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ – ਕੋਟ ਇਸੇ ਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾਰਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਕੋਦਰ – ਮਹਿਤਪੁਰ – ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ – ਜਗਰਾਓਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਮੱਖੂ – ਜ਼ੀਰਾ – ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ – ਮੋਗਾ – ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9780001879 ਅਤੇ 96568-96568 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।