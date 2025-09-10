ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Kiratpur Sahib News: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:19 PM IST

Kiratpur Sahib News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ।

Kiratpur Sahibfloods in punjabpunjabi news

;