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ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਹਡ ਖੱਡ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜਿਆ

Kiratpur Sahib News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-7 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ, ਭਾਣਜੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਹਡ ਖੱਡ ਵਿਖੇ ਰੁਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 10, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:32 PM IST
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਹਡ ਖੱਡ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜਿਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਹਡ ਖੱਡ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜਿਆ
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