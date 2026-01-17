ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ‘ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ – ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ

Kiratpur Sahib drainage problem: ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Kiratpur Sahib drainage problem(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।