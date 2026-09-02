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ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਰਚੇ

KKM Farmer Protest News: KKM ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। MSP, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ 23 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:18 PM IST
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਰਚੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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