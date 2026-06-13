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FIFA World Cup 2026 News: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਲਾਰਿਨ ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਡੈਮੀਅਨ ਬੋਬਾਡਿਲਾ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਫਿਰ ਫੋਲਾਰਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 31ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 3-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਸੀਓ ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਲਈ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 73ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 3-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਿਓਵਨੀ ਰੇਨਾ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ 4-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰਾਗੁਏ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।