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ਪੈਰਾਗੁਏ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣੋ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸਥਿਤੀ

FIFA World Cup 2026 News: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 13, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:28 PM IST
ਪੈਰਾਗੁਏ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣੋ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸਥਿਤੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਪੈਰਾਗੁਏ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣੋ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸਥਿਤੀ
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