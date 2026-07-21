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ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਵਰਤੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ

Kot Khalsa Murder Case: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿਤਿਨ ਉਰਫ਼ ਚੀਕੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 21, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:54 PM IST
ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਵਰਤੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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