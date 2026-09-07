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ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

Kotkapura News: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:45 PM IST
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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