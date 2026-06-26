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ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

Kotkapura News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 26, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:16 PM IST
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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