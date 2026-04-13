ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ; ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਗਿਆ ਦੀਵਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ!

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:50 PM IST

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ; ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਗਿਆ ਦੀਵਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ!

Kotkapura News: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜੇ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਅੱਗ ਦੀਵਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੀਆ ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Trending news

Haryana MC elections
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
babbu maan
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿਆਨ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
Punjab Vidhan Sabha Special Session
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ; ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
Baisakhi 2026
ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ– ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ
Himachal Weather
हिमाचल में 3 दिन राहत: 15 अप्रैल तक खिलेगी धूप, 16 से फिर बारिश का अलर्ट
Shahi Imam
ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂ
Kultar Singh Sandhwan
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Cabinet Minister Sanjeev Arora
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਏ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ