Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 35 ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਸਕਿਊ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 35 ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਸਕਿਊ

Kotkapura News: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, 35 ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 17, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:58 PM IST
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 35 ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਸਕਿਊ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪਟਿਆਲਾ MC ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲੀ- ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ
2
3
4
5