Hoshiarpur News: ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ

Hoshiarpur News: 30 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਇਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ 30 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਇਕ,ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ। ਯੋਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ।" ਇੱਕ ਵਾਰ, ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 24 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਰਾਜ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ।