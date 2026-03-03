कुल्लू में धूमधाम से मनाई गई बड़ी होली; रघुनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, बैरागी समुदाय की विशेष परंपरा

Kullu Badi Holi Celebration: जिला कुल्लू में मंगलवार को पारंपरिक अंदाज़ में बड़ी होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. यहां सोमवार से ही होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी थी और मंगलवार रात होलिका दहन के साथ इसका समापन हुआ. देशभर में जहां 4 मार्च को होली मनाई जाएगी, वहीं कुल्लू में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार दो दिन पहले ही त्योहार की शुरुआत हो जाती है.

भुंतर, बजौरा, ढालपुर, अखाड़ा बाजार, सरवरी और सुल्तानपुर में युवाओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया और एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं. ढालपुर मैदान में रंगों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा और शहर में गश्त के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, ताकि किसी भी प्रकार की हुड़दंग की स्थिति से निपटा जा सके.

Raghunath Temple में उमड़े श्रद्धालु

होली के अवसर पर श्रद्धालु भगवान रघुनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और मंदिर परिसर में भी रंगोत्सव मनाया गया. मंगलवार को चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर 3 बजे मंदिर के कपाट बंद किए गए, जिन्हें शाम 7 बजे शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद पुनः खोला गया। इसके उपरांत पारंपरिक विधि-विधान से होलिका दहन किया गया.

बैरागी समुदाय की अनूठी होली

कुल्लू घाटी में बैरागी समुदाय की होली विशेष महत्व रखती है. इस समुदाय के लोग टोली बनाकर घर-घर जाकर होली गायन करते हैं और एक-दूसरे के चरणों में गुलाल अर्पित कर बधाई देते हैं. बैरागी समुदाय का यह उत्सव बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है और भगवान रघुनाथ की होली से इसका विशेष संबंध माना जाता है.

स्थानीय निवासी पुष्कर महंत ने बताया कि कुल्लू में बड़ी होली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया और लोग आपसी भाईचारे के साथ रंगों का आनंद ले रहे हैं. वहीं रजनी महंत ने कहा कि बैरागी समुदाय की होली बसंत पंचमी से शुरू होकर होलाष्टक के दौरान विशेष गीतों के साथ चरम पर पहुंचती है.

उपायुक्त अनुराग चंद्र ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुल्लू की संस्कृति और देव परंपरा देश-विदेश के सैलानियों को आकर्षित करती है, और यहां सभी त्योहार भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं.