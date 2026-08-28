/कुल्लू में HRTC बस की ब्रेक फेल, 45 घायल; चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

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Kullu News(मनीष ठाकुर): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रक्षाबंधन के दिन भेखली-ब्यासर सड़क मार्ग के बजोहन में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 45 लोग घायल हुए हैं, जिनका ढालपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. बस में 60 से अधिक सवारियां मौजूद थीं.
प्रारंभिक जांच के अनुसार, बस की ब्रेक फेल हो गई थी. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया. हादसे वाली जगह सड़क के दूसरी ओर गहरी खाई थी, ऐसे में चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.
बस ब्यासर से कुल्लू की ओर आ रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के जरिए ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया. जिला प्रशासन की ओर से पांच एंबुलेंस मौके पर भेजी गईं.
अस्पताल में छुट्टी का दिन होने के बावजूद डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को बुलाया गया और घायलों का उपचार शुरू किया गया. हादसे की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी ढालपुर अस्पताल पहुंचे, जिसके चलते अस्पताल में कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.
एसडीएम कुल्लू डॉ. जयवंती ठाकुर और सीएमओ कुल्लू डॉ. रंजीत ठाकुर भी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. प्रशासन के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कैसे टला बड़ा हादसा
हादसे में घायल राजेंद्र कुमार ने बताया कि बस में करीब 60 से अधिक लोग सवार थे और सभी ब्यासर गांव से कुल्लू की ओर आ रहे थे. उन्होंने कहा कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया. अगर ब्रेक फेल होने के बाद चालक बस को पहाड़ी से नहीं टकराता तो सड़क के दूसरी ओर मौजूद गहरी खाई में बस गिर सकती थी.
पांच एंबुलेंस तुरंत मौके पर भेजीं
एसडीएम कुल्लू डॉ. जयवंती ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन को हादसे की सूचना मिलते ही पांच एंबुलेंस मौके पर भेजी गईं. सभी घायलों का कुल्लू अस्पताल में इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही है.
छुट्टी के दिन भी डॉक्टरों ने संभाला मोर्चा
सीएमओ कुल्लू डॉ. रंजीत ठाकुर ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद छुट्टी का दिन होने के बावजूद डॉक्टरों की टीम अस्पताल पहुंची. करीब 45 घायलों को अस्पताल लाया गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. उन्होंने बताया कि सभी की हालत खतरे से बाहर है.