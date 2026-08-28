/कुल्लू में HRTC बस की ब्रेक फेल, 45 घायल; चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

हादसे में घायल राजेंद्र कुमार ने बताया कि बस में करीब 60 से अधिक लोग सवार थे और सभी ब्यासर गांव से कुल्लू की ओर आ रहे थे. उन्होंने कहा कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया. अगर ब्रेक फेल होने के बाद चालक बस को पहाड़ी से नहीं टकराता तो सड़क के दूसरी ओर मौजूद गहरी खाई में बस गिर सकती थी.