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ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

Kultar Singh Sandhwan News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 19, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:38 PM IST
ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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