'ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

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Kumkum Bhagya Actress Passes Away News: 'ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਾਲਾ ਸੰਚਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲਾਸੋਪਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾੜੀ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਚਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੇਤਰੀ "ਡਫਲੀ ਵਾਲੇ, ਡਫਲੀ ਬਜਾ" ਗੀਤ 'ਤੇ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਨਾਚੂਨ, ਤੂ ਨਾਚਾ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 139,000 ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਲੇ ਨੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ "ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ" ਅਤੇ "ਵਾਗਲੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ" ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੰਗਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਸਾਜਨ ਘਰ ਮੇਂ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੋਅ "ਦਿਲਵਾਲੀ ਦੁਲਹਾ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ" ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਚਿਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਛਾਵਾ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਬਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ "ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ" ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਟੰਡਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਚਿਤਾ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।