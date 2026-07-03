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ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੁਰਾਲੀ 'ਤੇ AAP ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

Kurali MC President Election News: ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਖਰੜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 17 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ AAP ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 03, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:59 PM IST
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੁਰਾਲੀ 'ਤੇ AAP ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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